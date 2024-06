Résultat des européennes à Plaissan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Plaissan ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 19,23% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 10,35% à Plaissan, contre 17,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 17,19% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,53% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 17,81% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Plaissan ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Les instituts de sondage dessinent un RN à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Virtuellement, cette tendance doit l'approcher de 41% à Plaissan, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Plaissan plutôt pour Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros score pour le Rassemblement national à Plaissan. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 31,38% au premier round et surtout 57,24% au 2e. Le RN avait laissé derrière les candidats Nupes (19,23%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 17,81% au premier tour puis encore Nupes (42,76%) au second (Plaissan ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,92% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,53% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,31%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 60,28%, devant Emmanuel Macron à 39,72%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes très instructives Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Plaissan, à 31,25%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,19% et Yannick Jadot à 14,45%.

11:45 - Plaissan : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Plaissan, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 545 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 929 foyers fiscaux. Dans la commune, 22,94 % des résidents sont des enfants, et 21,59 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 26,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 43,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 417,34 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Plaissan, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Plaissan L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner davantage le vote des habitants de cette localité. En 2019, à l'occasion des européennes, 40,31% des inscrits sur les listes électorales de Plaissan (Hérault) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 49,07% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Plaissan : la participation au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs clés de ces européennes à Plaissan. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,74% au premier tour. Au deuxième tour, 46,74% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 054 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,59% avaient pris part au scrutin. La participation était de 85,67% au premier tour, ce qui représentait 903 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.