Résultat des européennes à Vendémian : l'élection 2024 en direct

19:31 - À Vendémian, quels seront les reports du vote Nupes ? L'autre incertitude qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 23,79% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,41% à Vendémian, contre 19,24% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font espérer à Vendémian Si dans l'Hexagone, les intentions de vote calculent une évolution du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 40% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Vendémian. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 28,43% au 1er round et surtout 53,70% au second (Vendémian ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,19% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,77%, devant Emmanuel Macron à 48,23%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans à Vendémian Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux européennes à l'époque. Ladite liste avait enregistré 30,86% des voix, soit 154 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,24% et Yannick Jadot à 13,83%.

11:45 - Analyse socio-économique de Vendémian : perspectives électorales Quel portrait faire de Vendémian, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 151 habitants répartis dans 555 logements, ce bourg présente une densité de 61 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 674 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,5 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 28,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 37,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 470,34 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Vendémian incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes à Vendémian Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Vendémian, 57,06% des votants n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 176 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 41,65% des personnes habilitées à voter à Vendémian avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,79% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Vendémian : la participation en question L'un des facteurs décisifs de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Vendémian. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,94% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 20,39% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,5% au premier tour et seulement 46,32% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Vendémian pour les européennes ?