En direct

19:24 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Plaudren ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 20,68% des bulletins dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 5,21% à Plaudren, contre 22,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Plaudren Si on tient compte de la progression du RN annoncée par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer tout proche des 40% à Plaudren. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs déjà grattés par le parti sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours croître.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Plaudren C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Plaudren lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,84%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 29,52%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,26% contre 56,74%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,06% au premier tour, contre 30,83% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de votes, avec 57,73% sur l'unique circonscription couvrant Plaudren.

12:45 - À Plaudren, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste RN dirigée par Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Plaudren, avec 25,79% des suffrages (188 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,36% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 14,68%.

11:45 - Dynamique électorale à Plaudren : une analyse socio-démographique Quel impact auront les électeurs de Plaudren sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,6% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 46 hab/km² et 47,44% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,6%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 811 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Plaudren mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,07% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Plaudren : la mobilisation des habitants aux européennes Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens passés. En 2019, lors des européennes, 45,71% des personnes en capacité de voter à Plaudren avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,8% en 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Plaudren, 65,4% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Plaudren ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Plaudren, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,01% au premier tour. Au second tour, 54,33% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 19,96% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,23% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.