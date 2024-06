Résultat des européennes à Plumelec : l'élection 2024 en direct

11:45 - Plumelec : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans les rues de Plumelec, les élections sont en cours. Dotée de 1 474 logements pour 2 714 habitants, la densité de la ville est de 45 hab/km². Ses 164 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 18,8 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,08 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,17%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 1959,28 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Plumelec manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.