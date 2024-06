Résultat des européennes à Plerguer : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Plerguer : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans les rues de Plerguer, les élections sont en cours. Dotée de 1 287 logements pour 2 846 habitants, la densité de la ville est de 128 habitants par km². L'existence de 164 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 22,72 % des résidents sont des enfants, et 22,51 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 35,31% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,7%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 720 euros/an. À Plerguer, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.