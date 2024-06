En direct

19:31 - Les 16,44% de la gauche unie très suivis La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,44% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,25% à Roz-Landrieux, contre 20,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la droite à Roz-Landrieux ? Le nombre de votes de la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour ces européennes 2024. Ce sont donc déjà 9 points qui ont été arrachés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 34% voire plus à Roz-Landrieux ce 9 juin au soir.

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Roz-Landrieux La cité de Roz-Landrieux avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême il y a deux ans puisque la leader du parti d'extrême droite terminait avec 33,51% au premier round. Au second tour, elle avait aussi battu Macron avec 50,88%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 20,35% des suffrages sur place, contre 37,38% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (72,97%).

12:45 - Que retenir des élections européennes à Roz-Landrieux en 2019 ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait toujours comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste attirait 24,63% des votes, soit 116 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 20,81% et Yannick Jadot à 14,65%.

11:45 - Élections européennes à Roz-Landrieux : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Roz-Landrieux sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 73 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,96%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (21,02%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 525 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,49%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,47%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Roz-Landrieux mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,03% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Roz-Landrieux Au fil des derniers scrutins européens, les 1 398 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, 48,2% des inscrits sur les listes électorales de Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 61,27% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Roz-Landrieux pour les élections européennes L'un des critères décisifs des élections européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Roz-Landrieux. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,78% au premier tour et seulement 44,87% au deuxième tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 010 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 80,5% étaient allés voter. Le taux de participation était de 79,7% au premier tour, ce qui représentait 805 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.