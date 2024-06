Résultat des européennes à Pleuven : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Hayer à Pleuven ? Chez les électeurs de Pleuven, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 19,21%, la candidate était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,19% et 19,63% des bulletins exprimés. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 65,76% contre 34,24% pour Le Pen. Avec 14,25%, le RN sera distancé ensuite par les 35,47% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - À Pleuven, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. À Pleuven, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,2% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,73% et Jordan Bardella avec 16,34%.

11:45 - Pleuven : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les électeurs de Pleuven exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,7% et une densité de population de 204 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2210,04 € par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 447 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,99%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Pleuven mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,86% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Leçons à tirer de la participation lors des élections européennes à Pleuven L'étude des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. A l'occasion des dernières européennes, 58,56% des personnes habilitées à voter à Pleuven s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 47,06% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Pleuven Ce 9 juin, lors des européennes à Pleuven, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre entre Israël et la Palestine est susceptible de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Pleuven. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,82% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,15% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.