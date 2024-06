En direct

19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Bénodet, qui va tirer parti des voix de la Nupes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 6,65% à Bénodet, contre 32,8% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les études sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Bénodet, le binôme Nupes avait en effet glané 18,05% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,88% pour Yannick Jadot, 2,23% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Bénodet ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bénodet semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Renaissance à Bénodet ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bénodet lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,34%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 16,86%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 30,83% contre 69,17%. Le RN ne convainquait pas plus à Bénodet par la suite, lors des élections législatives, avec 11,03% au premier tour, contre 43,91% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - 32,8% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Bénodet Regarder en arrière apparait aussi comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bénodet lors des dernières élections des eurodéputés, avec 32,8% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 17,04% dans la cité. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 14,36%.

11:45 - Bénodet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Bénodet, le scrutin est en cours. Dotée de 4 290 logements pour 3 790 habitants, la densité de la ville est de 332 habitants/km². Ses 306 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 11,72 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 47,19 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,85% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,98%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 766 €/an. Pour finir, à Bénodet, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Bénodet Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Bénodet, 60,11% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Au fil des dernières années, les 3 866 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 37,44% des inscrits sur les listes électorales de Bénodet (Finistère), contre une abstention de 45,42% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Bénodet : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues de ces européennes sera immanquablement l'ampleur de la participation à Bénodet. Pour le premier tour de la présidentielle, 82,08% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,91% au second tour, ce qui représentait 2 695 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,9% au premier tour et seulement 59,02% au second tour. Quelle sera la participation à Bénodet cette année ? Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et son impact en matière énergétique et économique pourraient potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Bénodet.