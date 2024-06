En direct

19:13 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Eschau scrutés à gauche La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 13,81% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,97% à Eschau, contre 29,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Eschau ? Si on tient compte de la progression du RN prédite par les sondages au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait s'élever à environ 30% à Eschau. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà arrachés par le mouvement dans la localité entre les européennes 2019 (21,94%) et Marine Le Pen en 2022 (25,88% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les votants d'Eschau plutôt favorables à Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Eschau lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,38%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 25,88%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,25% contre 61,75%. Le RN n'a pas plus convaincu à Eschau un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,34% au premier tour, contre 36,38% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. À Eschau, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,42% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,94%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,96%.

11:45 - Eschau et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Eschau se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 5 746 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 350 entreprises, Eschau se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,86 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 224 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 549 euros par an, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Eschau incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Participation aux européennes à Eschau : facteurs et implications L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 2 055 personnes en âge de voter à Eschau, 46,12% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,95% pour les élections européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Eschau, 67,15% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Eschau : la participation en question À Eschau, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,69% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 20,85% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les jeunes montrent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?