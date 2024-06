En direct

19:09 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Ploërmel pour ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 5,6% à Ploërmel, contre 28,7% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ploërmel, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,36% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,96% pour Yannick Jadot, 2,05% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,21% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,15% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,11% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Ploërmel, un favori aux européennes ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu localement pour cette élection des députés européens. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Ploërmel ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ploërmel lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,02%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,69%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 37,2% contre 62,8%. Le RN ratait aussi la première marche à Ploërmel un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 13,32% au premier tour, contre 49,67% pour le binôme Régionaliste. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Régionaliste qui remportera le plus de suffrages, avec 74,75% sur l'unique circonscription recouvrant Ploërmel.

12:45 - 28,7% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Ploërmel Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Ploërmel était composé de la liste de Yannick Jadot avec 14,15% des suffrages exprimés, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 19,7% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,7%, couronnée ici même.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ploërmel A mi-chemin des européennes, Ploërmel foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 879 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 843 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 2 630 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,31 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 241 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 620 €/an, la commune aspire à un avenir prospère. À Ploërmel, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Ploërmel Au cours des dernières années, les 10 416 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,65% des votants de Ploërmel (Morbihan), à comparer avec un taux de participation de 44,01% lors des élections européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Ploërmel : les leçons des précédentes élections À Ploërmel, le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur fort des européennes. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Ploërmel . En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,8% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,66% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,58% au premier tour et seulement 49,4% au deuxième tour.