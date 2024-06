Résultat des européennes à Trédion : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quels seront les reports du vote Nupes à Trédion ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 23,72% à Trédion, contre 4,7% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Trédion, le binôme Nupes avait en effet glané 23,69% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Sur qui vont converger les électeurs de droite à Trédion ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé au niveau local pour ces élections européennes. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Trédion. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi l'amener à 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Trédion ? Trédion avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 29,51%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 31,36% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 43,2% contre 56,8%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Trédion par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,29% au premier tour, contre 28,72% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes à Trédion Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 27,99% des votes, face à Nathalie Loiseau à 23,72% et Yannick Jadot à 12,18%.

11:45 - Élections européennes à Trédion : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Trédion comme dans toute la France. Avec ses 1 349 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 739 foyers fiscaux. Dans le bourg, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,88 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 32,07% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,88% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 4,11 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Trédion contribue à façonner l'avenir européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Trédion ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Trédion, 65,37% des électeurs avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des précédentes élections. En 2019, durant les européennes, le taux de participation s'était hissé à 52,18% des inscrits sur les listes électorales de Trédion, contre une participation de 45,1% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Trédion ? Le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères essentiels des élections européennes 2024 à Trédion. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,37% au premier tour. Au deuxième tour, 52,43% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Trédion ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 83,53% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au vote. La participation était de 83,42% au premier tour, c'est-à-dire 780 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.