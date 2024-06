En direct

19:11 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 6,47% à Pluvigner, contre 23,38% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des dernières législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Pluvigner, le binôme Nupes avait en effet cumulé 24,38% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Pluvigner, un favori aux européennes ? Au niveau local, le résultat du RN aux élections européennes 2024 sera très commenté. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à Pluvigner entre Jordan Bardella en 2019 (22,68%) et Marine Le Pen en 2022 (26,13% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2022 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Pluvigner ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Pluvigner avec 26,13% contre 29,29% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,49% contre 57,51%. Le RN ne convainquait pas plus à Pluvigner un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,46% au premier tour, contre 29,30% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de voix, avec 54,76% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Pluvigner était composé de la liste de Yannick Jadot avec 16,91% des votes, troisième, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 22,68% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,38%, en tête dans la commune.

11:45 - Pluvigner : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Pluvigner fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 651 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 472 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 265 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,59 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 41,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,04%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 858 euros/an. En somme, Pluvigner incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Pluvigner Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Pluvigner, 69,3% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, à l'occasion des européennes, 47,77% des personnes aptes à voter à Pluvigner avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,28% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Pluvigner L'un des critères décisifs du scrutin européen sera incontestablement le taux de participation à Pluvigner. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 47,32% au premier tour. Au deuxième tour, 46,26% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 6 331 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,96% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,7% au premier tour, ce qui représentait 4 919 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.