Résultat des européennes à Camors : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les inscrits de Camors penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle

L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La figure de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 26,03% au 1er round contre 25,93% pour Emmanuel Macron et 20,83% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,27% contre 56,73%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 20,29% des votes sur place, contre 29,08% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,15%).