En direct

19:08 - Les supporters de la coalition de gauche scrutés Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 7,01% à Vitré, contre 31,72% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Vitré, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,6% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Vitré à l'issue des européennes ? Si en France entière, les sondages prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à environ 20% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Vitré penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Dans la commune de Vitré, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 14,57%, la cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 41,71% et 16,75% des votes. Le deuxième round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 75,69% contre 24,31% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Vitré, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 36,72%, alors que le RN restera derrière à 8,77%. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. À Vitré, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,72% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 14,84% et François-Xavier Bellamy avec 11,89%.

11:45 - Vitré : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Vitré contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,14%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (77,11%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 7 035 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,77%) et le nombre de résidences HLM (13,94% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Vitré mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,25% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Vitré : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, 48,69% des électeurs de Vitré avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 58,46% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vitré : l'abstention au cœur des préoccupations À Vitré, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien seraient par exemple capables de modifier la stratégie de vote des électeurs de Vitré (35500). Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,29% au niveau de la ville. La participation était de 75,28% au deuxième tour, ce qui représentait 10 468 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,55% au premier tour. Au deuxième tour, 48,73% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Vitré ?