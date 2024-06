Résultat des européennes à Polignac : l'élection 2024 en direct

En direct

15:32 - Les européennes 2019 avaient placé en tête François-Xavier Bellamy à Polignac Regarder en arrière peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est François-Xavier Bellamy qui l'emportait à Polignac lors des précédentes élections des députés européens, avec 23,21% des votes. La liste devançait celle de Nathalie Loiseau avec 18,49% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,05%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Polignac Dans les rues de Polignac, les élections sont en cours. Avec une population de 2 831 habitants répartis dans 1 411 logements, cette localité présente une densité de 85 habitants par km². L'existence de 190 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 28 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,3 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,9% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2145,5 € par mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À Polignac, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Polignac : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Polignac, 60,05% des habitants n'avaient pas participé. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 44,08% des personnes en capacité de participer à une élection à Polignac avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,62% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Polignac Ce 9 juin, lors des élections européennes à Polignac, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,98% au premier tour et seulement 45,42% au second tour. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 82,28% des électeurs de la commune. La participation était de 80,68% au second tour, soit 1 909 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.