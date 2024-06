Résultat des européennes à Aiguilhe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Aiguilhe scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,54% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 5,56% à Aiguilhe, contre 20,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Aiguilhe à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si à l'échelle nationale, les sondages calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella pas loin des 20% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits d'Aiguilhe penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Dans les isoloirs d'Aiguilhe, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 15,63%, la représentante du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,25% et 18,19% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,47% contre 68,53%. Avec 10,52%, le RN sera devancé ensuite par les 38,90% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était doublement défait aux élections européennes de l'époque sur place. Le chef de file du RN terminait loin derrière, avec 12,41%, derrière François-Xavier Bellamy avec 24,96% et Nathalie Loiseau avec 20,26%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aiguilhe Quel portrait faire d'Aiguilhe, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 469 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 100 entreprises, Aiguilhe permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (77,93 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 60,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 394,65 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Aiguilhe incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Aiguilhe : étude du taux de participation aux précédentes européennes Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 40,27% des votants d'Aiguilhe (Haute-Loire). Le taux d'abstention était de 52,97% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Aiguilhe ? L'un des critères importants du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation à Aiguilhe. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,92% au premier tour et seulement 49,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Aiguilhe ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 159 personnes en âge de voter dans la commune, 20,19% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 23,49% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.