Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,44% contre 34,64% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,85% contre 67,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,42% au premier tour, contre 38,70% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Pompignac, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Pompignac

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Pompignac, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 3 393 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 291 entreprises, Pompignac offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,72 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 36,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 43 258 €/an, la ville ambitionne plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Pompignac contribue à édifier l'avenir de l'Europe.