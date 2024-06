Résultat des européennes à Yvrac : l'élection 2024 en direct

17:03 - Les électeurs d'Yvrac plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Yvrac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,55%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 32,95% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,01% contre 62,99%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 24,28% au premier tour, contre 33,30% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Yvrac, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.