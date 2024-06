Résultat des européennes à Pontlevoy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Pontlevoy ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 4,68% à Pontlevoy, contre 21,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Pontlevoy, le binôme Nupes avait en effet réuni 14,63% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Pontlevoy, entre les 21,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,61% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Pontlevoy lors des européennes ? Législatives mises à part, la progression du RN est déjà puissante à Pontlevoy entre Jordan Bardella en 2019 (25,65%) et Marine Le Pen en 2022 (29,56% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 35% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Pontlevoy C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Pontlevoy lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,9%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 29,56%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 47,22% contre 52,78%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 26,99% au premier tour, contre 35,61% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 66,12% sur l'unique circonscription couvrant Pontlevoy.

12:45 - 25,65% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Pontlevoy Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Pontlevoy, avec 25,65% des bulletins valides devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,13% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 11,61%.

11:45 - Pontlevoy et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Pontlevoy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 11,65% et une densité de population de 29 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (30,54%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 638 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,88%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,52%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Pontlevoy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 32,44% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Pontlevoy : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Au cours des dernières années, les 1 692 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 42,01% des personnes en capacité de participer à une élection à Pontlevoy avaient déserté les urnes. L'abstention était de 46,26% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pontlevoy : la participation en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Pontlevoy ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,47% au premier tour et seulement 45,69% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Pontlevoy pour les élections européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 139 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,84% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 19,86% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.