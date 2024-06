En direct

19:16 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Montrichard Val de Cher ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,69% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,84% à Montrichard Val de Cher, contre 21,89% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Montrichard Val de Cher ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très scruté. On remarque que Montrichard Val de Cher fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,3% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,22% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Montrichard Val de Cher avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,22%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 27,27% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 48,5% contre 51,5%. Le RN ratait aussi la première marche à Montrichard Val de Cher un mois plus tard, lors des législatives, avec 25,62% au premier tour, contre 30,67% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Montrichard Val de Cher, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Montrichard Val de Cher, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, avec 27,3% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,89% et Yannick Jadot à 11,58%.

11:45 - Montrichard Val de Cher : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans les rues de Montrichard Val de Cher, le scrutin est en cours. Avec ses 3 645 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 318 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 686 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (60,77 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La présence de 156 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,50%, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,53%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 21 397 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour conclure, Montrichard Val de Cher incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Montrichard Val de Cher Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens passés. Lors des élections européennes de 2019, parmi les 1 514 inscrits sur les listes électorales à Montrichard Val de Cher, 45,89% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 49,18% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Montrichard Val de Cher ? Ce dimanche, lors des européennes à Montrichard Val de Cher, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 768 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,52% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,85% au second tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. L'inflation qui plombe les finances des familles, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, sont en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Montrichard Val de Cher.