Résultat des européennes à Pontonx-sur-l'Adour : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pontonx-sur-l'Adour

Dans la commune de Pontonx-sur-l'Adour, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,73% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,29%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 294 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,78%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,06%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Pontonx-sur-l'Adour mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,27% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.