Résultat des européennes à Saint-Vincent-de-Paul : l'élection 2024 en direct

Saint-Vincent-de-Paul avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,46%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 25,96% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,09% contre 53,91%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 17,88% au premier tour, contre 33,92% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Vincent-de-Paul : ce qu'il faut retenir

Quel impact aura la population de Saint-Vincent-de-Paul sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 95 habitants/km² et un taux de chômage de 7,93%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 294 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,08%) et le nombre de résidences HLM (6,85% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Vincent-de-Paul mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,66% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.