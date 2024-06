En direct

19:08 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Plérin pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 7,91% à Plérin, contre 27,2% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Plérin, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,29% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Plérin avant les européennes Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Les enquêtes d'opinion annoncent une liste RN à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des dernières européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait le porter à 24% à Plérin, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus farfelues.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Plérin ? Les habitants de Plérin avaient offert à Marine Le Pen 16,46% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante du RN avec 36,25% et 21,23% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 26,92% contre 73,08%. Au premier tour des législatives, Plérin, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM l'emporter avec 27,46%, alors que le RN sera derrière à 10,99%. Plérin choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,91%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Plérin il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Plérin était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 27,2% des bulletins, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,12% et Jordan Bardella avec 14,41%.

11:45 - Plérin : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Plérin est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 14 704 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 396 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 29 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,39 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Plérin incarne une communauté diversifiée, avec ses 255 résidents étrangers, soit 1,76% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 10,42%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2470,95 euros par mois. En conclusion, Plérin incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Plérin Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. En 2019, lors des élections européennes, 37,24% des électeurs de Plérin avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 44,2% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Plérin La participation sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen à Plérin. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,01% au premier tour et seulement 59,25% au second tour. Quelle sera la participation à Plérin cette année ? Au deuxième tour de la présidentielle, 82,94% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,37% au premier tour, c'est-à-dire 9 104 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.