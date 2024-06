En direct

19:22 - À Vincey, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,1% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,38% pour Yannick Jadot, 2,87% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,78% à Vincey, contre 11,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Vincey ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 47% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Vincey penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un excellent score pour le Rassemblement national à Vincey. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 35,60% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 58,28% au second (Vincey n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,16% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,27%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 61,23%, devant Emmanuel Macron à 38,77%.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Vincey, avec 37,69% des votes devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 11,68% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,05%.

11:45 - Vincey : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Vincey, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 112 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 92 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,6 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,03% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 603 € par an, la commune désire plus de prospérité. À Vincey, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes précédentes à Vincey : état des lieux L'étude des résultats des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,00% au niveau de Vincey (Vosges). L'abstention était de 56,7% pour les élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Election à Vincey : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères forts de ces européennes sera sans aucun doute le taux de participation à Vincey. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 676 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 71,9% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 72,8% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 218 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La flambée des prix qui alourdit les finances des familles serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Vincey (88450).