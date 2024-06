En direct

19:09 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Porto-Vecchio ? La coalition de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Porto-Vecchio. Le candidat Régionaliste était en pôle position au premier tour, avec 55,22% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Porto-Vecchio avant les européennes La part des électeurs de la liste Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection européenne 2024 au niveau local. A noter : Porto-Vecchio compte parmi les rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,27% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à Porto-Vecchio Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait amplement surpassé son score national à Porto-Vecchio lors de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,92% des électeurs dès le premier tour. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également elle qui l'emportait à Porto-Vecchio avec 57,06%, devant Emmanuel Macron à 42,94%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 14,85% des suffrages sur place, contre 55,22% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (74,71%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Porto-Vecchio Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme pertinent au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 905 habitants de Porto-Vecchio passés par les isoloirs avaient choisi la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 30,27% des suffrages devant Yannick Jadot à 19,87% et Nathalie Loiseau à 15,89%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Porto-Vecchio : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Porto-Vecchio, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,59% et une densité de population de 70 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (35,42%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 510 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,21% et d'une population étrangère de 14,48% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 60,47%, comme à Porto-Vecchio, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Porto-Vecchio : les enseignements Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Pendant les élections européennes de 2019, 67,48% des personnes habilitées à participer à une élection à Porto-Vecchio avaient déserté les urnes. L'abstention était de 69,48% en 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Porto-Vecchio ? À Porto-Vecchio, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen sera le taux d'abstention. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur les tarifs du quotidien seraient notamment en mesure de ramener les électeurs de Porto-Vecchio (20137) vers les urnes. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 9 843 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 59,53% étaient allés voter, contre une participation de 58,75% au deuxième tour, soit 5 783 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.