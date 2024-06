Résultat des européennes à Lecci : l'élection 2024 en direct

13:27 - Élections à Lecci : l'impact des caractéristiques démographiques

La démographie et la situation socio-économique de Lecci contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la localité, 17,15% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,53% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (25,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 618 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,96% et d'une population étrangère de 11,96% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 73,2%, comme à Lecci, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.