Résultat des européennes à Pouillon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Renaissance à Pouillon ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Pouillon lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,58%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,26%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,17% contre 55,83%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,49% au premier tour, contre 33,63% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui cumulera le plus de suffrages, avec 53,20% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste RN enregistrait 20,73% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 24,08%.

11:45 - Pouillon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Pouillon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,11% et une densité de population de 61 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 386 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) et le nombre de résidences HLM (2,14% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Pouillon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,75% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Pouillon Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Pouillon, 56,92% des votants avaient voté. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 1 366 personnes en âge de voter à Pouillon s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 55,17%), à comparer avec une participation de 46,82% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Pouillon : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Pouillon ? Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,32% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 81,11% au premier tour, soit 2 061 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,42% au premier tour et seulement 50,8% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Pouillon ?