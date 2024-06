Résultat des européennes à Pouilly-sous-Charlieu : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test semble encore une fois évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pouilly-sous-Charlieu, avec 29,18%, soit 255 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 18,08% et François-Xavier Bellamy à 11,56%.

11:45 - Pouilly-sous-Charlieu : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans les rues de Pouilly-sous-Charlieu, le scrutin est en cours. Avec ses 2 576 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 187 entreprises, Pouilly-sous-Charlieu offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 29 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,87 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 10,71%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2008,25 € par mois. À Pouilly-sous-Charlieu, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.