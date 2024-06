Résultat des européennes à Vougy : l'élection 2024 en direct

Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,94% à Vougy, contre 20,22% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des élections législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Vougy, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,42% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. La liste RN devrait se trouver pas loin de 40% à Vougy si la tendance décrite par les sondeurs à l'échelle nationale se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les habitants de Vougy penchaient pour Emmanuel Macron en 2022

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vougy lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,75%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,64%. Et elle échouait aussi au second tour avec 48,4% contre 51,6%. Le RN ne convainquait pas plus à Vougy quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 22% au premier tour, contre 25,62% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui glanera le plus de votes, avec 66,80% sur l'unique circonscription recouvrant Vougy.