Résultat des européennes à Poulainville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Poulainville pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre de bulletins glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen à l'échelle locale. Les enquêtes d'opinion dessinent un RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des dernières européennes. Logiquement, cette tendance doit le porter à 29% à Poulainville, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais Poulainville n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les projections les plus risquées.

15:02 - Les inscrits de Poulainville plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,6% contre 38,02% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 32% contre 68%. Le RN n'a pas plus convaincu à Poulainville quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 17,11% au premier tour, contre 33,40% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va cumuler le plus de votes, avec 59,59% sur l'unique circonscription couvrant Poulainville.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 19,13%, Jordan Bardella avait été distancé à l'issue des européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 33,14% des suffrages.

11:45 - Démographie et politique à Poulainville, un lien étroit Comment la population de Poulainville peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,72% et une densité de population de 95 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 502 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,15%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,13%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Poulainville mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,42% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Poulainville Au fil des dernières années, les 1 319 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,8% dans la commune de Poulainville, à comparer avec un taux de participation de 47,86% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Poulainville, 62,98% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Poulainville : la participation au cœur des préoccupations À Poulainville, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement la participation. Les jeunes générations expriment fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,44% au niveau de la ville, à comparer avec un taux de participation de 79,83% au deuxième tour, c'est-à-dire 764 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,79% au premier tour et seulement 50,05% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Poulainville ?