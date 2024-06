En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Pouzolles ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,71% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,25% à Pouzolles, contre 16,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - À Pouzolles, un Rassemblement national favori ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes 2024 sera très commenté. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pouzolles semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la commune.

15:02 - Les électeurs de Pouzolles plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau score pour le Rassemblement national à Pouzolles. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 33,33% au 1er round et surtout 56,97% au deuxième, le propulsant au sommet à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,48% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,83% et Emmanuel Macron troisième avec 18,09%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 59,64%, devant Emmanuel Macron à 40,36%.

12:45 - 33,61% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Pouzolles Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pouzolles, avec 33,61%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 16,18% et Yannick Jadot à 13,03%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Pouzolles et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Pouzolles, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 190 habitants répartis dans 699 logements, ce bourg présente une densité de 114 habitants par km². L'existence de 93 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,32 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,4% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,71% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 411,61 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Pouzolles, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Pouzolles ? Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. L'observation des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, 40,17% des personnes aptes à voter à Pouzolles avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 48,17% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Pouzolles pour les élections européennes Ce dimanche, lors des européennes à Pouzolles, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 880 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,82% étaient restés chez eux. L'abstention était de 24,09% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,73% au premier tour. Au second tour, 47,39% des votants ne se sont pas déplacés. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles de modifier la stratégie de vote des électeurs de Pouzolles.