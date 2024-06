Résultat des européennes à Précieux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Précieux ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était élevé à 3,5% à Précieux, contre 16,88% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Précieux, le binôme Nupes avait en effet glané 14,89% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella donnent de l'espoir à Précieux Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très instructif. Si en France, les sondeurs annoncent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les votants de Précieux plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un beau score pour le RN à Précieux. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 31,61% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,02% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,71%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,09%, devant Emmanuel Macron à 43,91%.

12:45 - En 2019, des européennes pleines d'enseignements Regarder en arrière semble aussi pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Précieux, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 32,17% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,88% et Yannick Jadot à 10,51%. Ce qui correspond à 101 électeurs dans la cité.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Précieux La composition démographique et socio-économique de Précieux façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 62 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 6,7%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,69%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 337 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,33%) et le nombre de résidences HLM (1,82% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Précieux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,07% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Précieux : quels enseignements ? Au cours des dernières années, les 1 132 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 54,58% des personnes en capacité de participer à une élection à Précieux avaient déserté les urnes. L'abstention était de 60,7% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Précieux : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Précieux ? La perte de pouvoir d'achat serait de nature à inciter les citoyens de Précieux à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 767 personnes en âge de voter dans la localité, 77,71% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 73,79% au deuxième tour, c'est-à-dire 566 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.