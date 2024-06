En direct

19:15 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Presles ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 22,3% à Presles, contre 5,09% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Presles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,76% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national à Presles, un favori aux européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Presles. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi prévoir 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Presles penchaient pour Macron il y a deux ans Presles avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,32%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 27,64% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,43% contre 58,57%. Le RN ne convainquait pas plus à Presles par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,07% au premier tour, contre 25,10% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Presles, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - À Presles, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national réunissait 20,47% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 22,3%.

11:45 - Presles aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Presles mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. Dans la localité, 18,03% des résidents sont des enfants, et 8,03% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 41 597 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 489 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) et le nombre de résidences HLM (0,07% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Presles mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,54% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Presles : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Presles, 65,32% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des dernières années, les 4 018 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, le taux d'abstention représentait 38,79% des inscrits sur les listes électorales de Presles (Val-d'Oise). Le taux d'abstention était de 48,13% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Presles : l'abstention en question À Presles, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,42% au premier tour et seulement 49,29% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,72% des électeurs de la ville, contre une abstention de 23,6% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.