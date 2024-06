Résultat des européennes à Mours : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Mours lors des européennes ? Le score de la liste portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection du Parlement européen 2024 localement, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Mours. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prédire 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Mours avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,49%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 29,75% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,15% contre 56,85%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,6% au premier tour, contre 27,35% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de suffrages, avec 57,91% sur la seule circonscription recouvrant Mours.

12:45 - 22,91% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Mours Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Mours était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 22,91% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,04% et Yannick Jadot avec 12,85%.

11:45 - Élections à Mours : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Mours, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 610 habitants par km² et un taux de chômage de 7,72%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (92,32%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 576 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,66%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mours mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,25% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Mours : étude du taux d'abstention aux européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Mours, 66,91% des votants n'avaient pas participé. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,95% des électeurs de Mours. L'abstention était de 53,56% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Mours : la participation en question À Mours, la participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,58% dans la commune, contre une participation de 79,72% au premier tour, c'est-à-dire 896 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les jeunes générations affichent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?