Résultat des européennes à Pressins : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Pressins, quel candidat vont adopter les supporters de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 2,8% à Pressins, contre 21,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste Rassemblement national à Pressins ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si on s'en tient à la progression du RN anticipée par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier a toutes les chances de s'élever à environ 39% à Pressins. Une projection qui concorde avec les points déjà gagnés par le parti dans la ville entre les européennes 2019 (29,53%) et Marine Le Pen en 2022 (33,02% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Avantage Rassemblement à Pressins ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à Pressins. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 30,20% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,02% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,05%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,96%, devant Emmanuel Macron à 45,04%.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Pressins Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? 29,53% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,77% et Yannick Jadot à 15,3%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec 137 votants de Pressins.

11:45 - Pressins : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Pressins comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 508 logements pour 1 169 habitants, la densité de la commune est de 113 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 76 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 602 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,46 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 35,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,41% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 961,18 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Pressins incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pressins ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au fil des dernières consultations politiques, les 1 195 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 51,39% des inscrits sur les listes électorales de Pressins. La participation était de 46,44% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Pressins : les leçons des précédentes élections À Pressins, l'un des critères décisifs des européennes sera sans nul doute le niveau d'abstention. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,97% au niveau de la commune, contre une abstention de 17,41% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,73% au premier tour et seulement 47,89% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?