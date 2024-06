En direct

19:08 - Les supporters de la coalition de gauche observés Une autre question qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,52% des suffrages dans la localité. Une poussée à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,42% à Saint-Genis-Pouilly, contre 29,32% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le RN favori à Saint-Genis-Pouilly pour les européennes ? Le résultat en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. Si à l'échelle nationale, les sondages annoncent une évolution du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 23% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Saint-Genis-Pouilly penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Dans la ville de Saint-Genis-Pouilly, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 14,49%, la fille de Jean-Marie Le Pen était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,64% et 28,46% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 70,84% contre 29,16% pour Le Pen au deuxième round sur place. Au premier tour des élections législatives, Saint-Genis-Pouilly, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 37,33%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 10,43%. Saint-Genis-Pouilly se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,20%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes déjà tranchantes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. À Saint-Genis-Pouilly, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,32% des bulletins. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 19,01% et Jordan Bardella avec 13,79%.

11:45 - Saint-Genis-Pouilly : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Saint-Genis-Pouilly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 42% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,11%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,93%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 41,29% et d'une population étrangère de 35,86% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,13%), témoigne d'une population instruite à Saint-Genis-Pouilly, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Saint-Genis-Pouilly Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur le plan national, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Genis-Pouilly, 80,29% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 57,41% des personnes en capacité de voter à Saint-Genis-Pouilly avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 64,16% en 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Genis-Pouilly : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Genis-Pouilly, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 38,17% au premier tour et seulement 36,79% au deuxième tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 67,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,8% au premier tour, soit 3 697 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.