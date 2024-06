Résultat des européennes à Pruillé-le-Chétif : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le Rassemblement national en chiffres à Pruillé-le-Chétif avant les européennes Si à l'échelle nationale, les sondages chiffrent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à près de 30% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les habitants de Pruillé-le-Chétif plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Pruillé-le-Chétif avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,74%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 34,45% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,5% contre 66,5%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 12,93% au premier tour, contre 27,93% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Pruillé-le-Chétif, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Pruillé-le-Chétif en 2019 ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Pruillé-le-Chétif lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 25,81%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 17,21% des bulletins.

11:45 - Les enjeux locaux de Pruillé-le-Chétif : tour d'horizon démographique Dans la commune de Pruillé-le-Chétif, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 128 habitants/km² et un taux de chômage de 6,64%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,66%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 598 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,24%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,6%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Pruillé-le-Chétif mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pruillé-le-Chétif ? Au cours des dernières années, les 1 368 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, parmi les 656 personnes en âge de voter à Pruillé-le-Chétif, 39,71% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 47,8% lors du scrutin européen de 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pruillé-le-Chétif : les européennes débutent À Pruillé-le-Chétif, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,52% au premier tour et seulement 52,92% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Pruillé-le-Chétif ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,34% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 80,65% au premier tour, soit 867 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.