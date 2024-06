En direct

19:23 - Les électeurs de la gauche unie convoités En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 3,19% à Pussay, contre 11,55% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des législatives à Pussay, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,42% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,71% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Pussay, entre les 11,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,96% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Pussay, un favori aux européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pussay semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les électeurs de Pussay penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les législatives avaient offert un excellent résultat pour le RN à Pussay. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 32,30% au premier round avant un formidable 58,90% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,45% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,8% et Emmanuel Macron troisième avec 18,29%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,83%, devant Emmanuel Macron à 39,17%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Pussay Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. 37,84% des votes étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 11,55% et Yannick Jadot à 9,27%. Le RN avait fini premier avec 249 électeurs de Pussay.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pussay Dans les rues de Pussay, le scrutin est en cours. Avec ses 2 169 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 133 entreprises, Pussay se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,38 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Pussay incarne une communauté diversifiée, avec ses 132 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 50,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 935,54 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Pussay, les spécificités locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Pussay : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? L'observation des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 54,05% au sein de Pussay. Le taux d'abstention était de 60,95% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Pussay À Pussay, l'une des clés de ces élections européennes sera indéniablement la participation. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 25,05% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,23% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,95% au premier tour. Au deuxième tour, 56,93% des votants ne se sont pas déplacés. La guerre au Moyen-Orient et ses retombées en matière économique et énergétique sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Pussay .