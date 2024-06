En direct

19:14 - À Angerville, qui va prendre avantage des 22,76% de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 3,79% à Angerville, contre 14,54% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des élections législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Angerville, le binôme Nupes avait en effet glané 22,76% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Angerville lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Angerville semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage Rassemblement à Angerville ? Dernières élections en date, les législatives avaient donné un joli résultat pour le RN à Angerville. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 28,61% au 1er round avant un formidable 53,98% au second. Le RN s'était placé devant les candidats estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 24,52% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 22,76% au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (46,02%) au second (Angerville n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,41% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 26,67% et Emmanuel Macron troisième avec 18,93%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,11%, devant Emmanuel Macron à 44,89%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 35,46% des voix, face à Nathalie Loiseau à 14,54% et Manon Aubry à 7,92%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Angerville Dans les rues d'Angerville, le scrutin est en cours. Avec ses 4 395 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 344 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 420 foyers fiscaux. Dans la ville, 40 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 19,34 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Angerville forme une communauté diversifiée, avec ses 396 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 34,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 260,24 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Angerville, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - À Angerville, quelle abstention aux européennes ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 1 227 personnes aptes à voter à Angerville s'étaient rendues aux urnes (soit 45,14%). La participation était de 38,8% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Angerville ? À Angerville, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,38% au premier tour et seulement 58,32% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 859 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 26,44% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 30,41% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.