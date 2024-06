Résultat des européennes à Puybrun : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui vont adopter les électeurs de la gauche à Puybrun ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,57% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 11,37% à Puybrun, contre 18,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 18,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,89% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Puybrun ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très commenté pour cette européenne, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. La liste Rassemblement national devrait s'afficher à 40% à Puybrun si la tendance annoncée par les sondages au niveau national s'applique localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est facile, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les derniers chiffres à Puybrun Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la référence pour juger la tendance locale. La présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La figure du RN prenait la tête avec 29,11% au premier tour contre 27,8% pour Emmanuel Macron et 14,63% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,73% contre 50,27%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 22,2% des voix sur place, contre 33,86% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 44,00%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Puybrun en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait enregistré 25,06% des suffrages, soit 108 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 18,56% et Raphaël Glucksmann à 11,37%.

11:45 - Dynamique électorale à Puybrun : une analyse socio-démographique Dans la commune de Puybrun, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 16,57% des résidents sont des enfants, et 31,18% de plus de 60 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (67,08%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 452 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,60%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,73%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,41%, comme à Puybrun, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Puybrun Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Puybrun, 66,04% des habitants avaient participé. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Au moment des dernières élections européennes, 60,39% des électeurs de Puybrun avaient participé au vote, contre une participation de 50% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Puybrun : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Puybrun ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,08% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 19,31% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,64% au premier tour et seulement 45,69% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Puybrun pour les européennes ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français serait de nature à inciter les habitants de Puybrun à s'intéresser plus fortement du scrutin.