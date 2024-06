En direct

19:26 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 6,3% à Quettehou, contre 27,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des législatives à Quettehou, le binôme Nupes avait en effet glané 14,16% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (3,67% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,16% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,61% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Quettehou, un favori aux européennes ? Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Quettehou. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi anticiper plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Quettehou penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Quettehou lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,77%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 31,47%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,74% contre 53,26%. Le RN ratait aussi la première marche à Quettehou un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 26,42% au premier tour, contre 38,39% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes à Quettehou Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Quettehou, avec 28,89%, soit 197 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 27,57% et François-Xavier Bellamy à 8,5%.

11:45 - Quettehou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel impact auront les électeurs de Quettehou sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 97 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,44%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (62,03%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 695 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (13,26%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,19%, comme à Quettehou, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Quettehou Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 50,21% au sein de Quettehou, contre un taux de participation de 44,85% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Abstention à Quettehou : quelles perspectives pour les européennes ? L'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Quettehou. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,83% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 25,91% au premier tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,56% au premier tour et seulement 54,82% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Quettehou ? Les études révèlent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?