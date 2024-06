Résultat des européennes à Quevauvillers : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Quevauvillers pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera très observé pour cette élection, au niveau local, comme au niveau national. Les sondages d'intentions de vote prédisent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des précédentes européennes. Théoriquement, cette tendance doit l'approcher de 40% à Quevauvillers, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Quevauvillers n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus précipitées.

15:02 - Les votants de Quevauvillers penchaient pour Le Pen il y a deux ans C'est certainement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Quevauvillers au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 32,65% des suffrages dès le 1er round. Au second tour de cette présidentielle, c'est encore elle qui avait le plus convaincu à Quevauvillers avec 50,84%, devant Emmanuel Macron à 49,16%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 27,16% des voix sur place, contre 28,13% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,27%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Quevauvillers Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans à Quevauvillers, avec 30,8% des électeurs devant celle de Nathalie Loiseau avec 23,45% suivie par Yannick Jadot avec 9,89%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Quevauvillers et leurs implications électorales Dans la ville de Quevauvillers, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 126 habitants par km² et 48,15% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,97% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (21,38%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 427 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,69%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,03%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Quevauvillers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,92% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Quevauvillers Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Quevauvillers, 60,17% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 44,99% des personnes habilitées à participer à une élection à Quevauvillers avaient boudé les urnes, contre une abstention de 60,71% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Quevauvillers À Quevauvillers, le taux d'abstention sera indiscutablement un critère essentiel des élections européennes. L'inflation et ses conséquences sur le quotidien des ménages seraient par exemple capables de ramener les habitants de Quevauvillers (80710) vers les urnes. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 81,44% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection, contre une participation de 81,88% au premier tour, soit 705 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.