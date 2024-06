Résultat des européennes à Quévreville-la-Poterie : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Qui vont élire les supporters de la droite à Quévreville-la-Poterie ? Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Quévreville-la-Poterie. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Quévreville-la-Poterie ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Quévreville-la-Poterie lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,99%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,14%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,92% contre 61,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 20,68% au premier tour, contre 30,45% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de votes, avec 50,74% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 à Quévreville-la-Poterie Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Quévreville-la-Poterie lors des précédentes européennes, avec 23,5% des bulletins. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 21,89% dans la cité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 11,52%.

11:45 - Comment la composition démographique de Quévreville-la-Poterie façonne les résultats électoraux ? Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Quévreville-la-Poterie, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 413 logements pour 1 032 habitants, la densité de la ville est de 207 hab par km². L'existence de 45 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (94,19 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 42,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 43,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 69,67 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Quévreville-la-Poterie incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Quévreville-la-Poterie : la mobilisation des habitants aux européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Quévreville-la-Poterie, 68,48% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des dernières années, les 1 046 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,51% des inscrits sur les listes électorales de Quévreville-la-Poterie. Le taux d'abstention était de 52,81% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Quévreville-la-Poterie ? L'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'abstention à Quévreville-la-Poterie. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,77% au premier tour et seulement 49,37% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Quévreville-la-Poterie ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,33% dans la localité. L'abstention était de 20,76% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.