Résultat des européennes à Ymare : l'élection 2024 en direct

17:23 - Avantage Hayer à Ymare ?

Chez les électeurs d'Ymare, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 19,4%, la cheffe du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,04% et 21,53% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,81% contre 64,19%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 16,95%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 32,22% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.