Résultat des européennes à Saint-Aubin-Celloville : l'élection 2024 en direct

18:27 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Saint-Aubin-Celloville ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale. À Saint-Aubin-Celloville, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,67% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,86% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Saint-Aubin-Celloville plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Regarder l'élection la plus récente donne des enseignements intéressants au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Saint-Aubin-Celloville. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 30,58% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Saint-Aubin-Celloville n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un score plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La patronne de la formation avait rassemblé 28,86% au premier tour et 47,01% au 2e dans la commune.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Saint-Aubin-Celloville en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Saint-Aubin-Celloville, avec 31,67%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,87% et Yannick Jadot à 15,62%.

11:45 - Saint-Aubin-Celloville : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Saint-Aubin-Celloville comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 181 habitants répartis dans 462 logements, ce bourg présente une densité de 148 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 42 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 575 foyers fiscaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (6,28 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 44,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 48,82% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 131,19 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, Saint-Aubin-Celloville incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Saint-Aubin-Celloville : quelles tendances ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 40,35% au sein de Saint-Aubin-Celloville (Seine-Maritime), contre un taux d'abstention de 51,44% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Aubin-Celloville L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Saint-Aubin-Celloville. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,55% au premier tour et seulement 55,23% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 84,37% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 89,02% au deuxième tour, soit 689 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.