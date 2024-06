En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des voix de la Nupes à Quimper ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 9,92% à Quimper, contre 27,31% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Quimper, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,91% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,42% pour Yannick Jadot, 2,74% pour Fabien Roussel et 2,84% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Quimper, entre les 27,31% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Quimper à l'issue des européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très instructif. Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Quimper. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Quimper plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Chez les habitants de Quimper, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 13,72%, la patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,4% et 24,54% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 25,88% contre 74,12%. Avec 9,01%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 36,91% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Quimper Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était doublement vaincu aux élections européennes de l'époque sur place. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 12,36%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 27,31% et Yannick Jadot avec 19,19%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Quimper A mi-chemin des européennes, Quimper foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 63 642 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 5 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 40 994 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,0 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 2 608 résidents étrangers, Quimper est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2190,02 € par mois, la ville vise plus de prospérité. À Quimper, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Abstention aux européennes à Quimper : un aperçu détaillé L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. A l'occasion des européennes de 2019, 45,48% des électeurs de Quimper avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 53,42% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Quimper L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Quimper. Le conflit armé israélo-palestinien et ses retombées sur les prix des matières premières pourraient potentiellement de faire augmenter le pourcentage de participation à Quimper. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,86% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 24,3% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.