Résultat des européennes à Radenac : l'élection 2024 en direct

19:34 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,61% à Radenac, contre 16,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Radenac, le binôme Nupes avait en effet glané 15,3% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,87% pour Yannick Jadot, 0,51% pour Fabien Roussel et 0,51% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Radenac, entre les 16,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,18% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,79% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les habitants de Radenac ? Indicateur clé pour ce dimanche : Radenac compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,79% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 39,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Radenac ? Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Radenac. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 29,02% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LREM sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,02% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,18% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,35%, devant Emmanuel Macron à 40,65%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Radenac, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 41,79% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,71% et François-Xavier Bellamy à 7,78%.

11:45 - Dynamique électorale à Radenac : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants de Radenac exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 47 hab par km² et un taux de chômage de 8,1%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,22%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 389 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,02%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Radenac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,32% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Radenac : analyse du taux de participation aux précédentes européennes Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 50,27% des personnes en âge de participer à une élection à Radenac avaient participé à l'élection, contre une participation de 47,55% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Radenac, 66,85% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Radenac ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Radenac, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,28% au premier tour et seulement 45,83% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 82,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 81,44% au second tour, ce qui représentait 601 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.