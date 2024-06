Résultat des européennes à Pleugriffet : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - Quels résultats pour le RN à Pleugriffet lors des européennes ? La liste Rassemblement national devrait se situer à 40% à Pleugriffet si la tendance décrite par les enquêtes d'opinion à l'échelle de la France se confirme localement. Le candidat est en effet crédité de 30 à 33% des voix dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Pleugriffet Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un joli score pour le Rassemblement national à Pleugriffet. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 23,95% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,35% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,88%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,53%, devant Emmanuel Macron à 48,47%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Pleugriffet, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 32,88% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,47% et Yannick Jadot à 11,14%.

11:45 - Comment la composition démographique de Pleugriffet façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pleugriffet montrent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Dans le village, 18,27% des résidents sont des enfants, et 8,44% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec ses 10,24% d'agriculteurs pour 1 286 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (12,15%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pleugriffet mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,13% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Pleugriffet : analyse du taux de participation aux élections européennes Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%. L'étude des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette localité. Au moment des européennes 2019, 45,77% des personnes aptes à voter à Pleugriffet s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 39,1% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pleugriffet : la participation en question La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Pleugriffet. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,09% au premier tour et seulement 44,4% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 936 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,74% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,24% au deuxième tour, c'est-à-dire 751 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.