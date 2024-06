En direct

19:11 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives au Perray-en-Yvelines scrutés En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,33% au Perray-en-Yvelines, contre 27,42% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Perray-en-Yvelines, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,08% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN au Perray-en-Yvelines lors des européennes ? Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points au Perray-en-Yvelines. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prédire 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants du Perray-en-Yvelines plutôt favorables à Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Perray-en-Yvelines lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,18%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,77%. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,03% contre 63,97%. Le RN n'a pas plus convaincu au Perray-en-Yvelines un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,34% au premier tour, contre 27,88% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de voix, avec 61,66% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 27,42% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 au Perray-en-Yvelines Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Perray-en-Yvelines lors des européennes précédentes, avec 27,42% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 17,81% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 13,09%.

11:45 - Le Perray-en-Yvelines : démographie, élections et perspectives d'avenir Au Perray-en-Yvelines, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,07% de 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, représentant 26,89%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,57% et d'une population immigrée de 9,69% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,73%), témoigne d'une population instruite au Perray-en-Yvelines, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Au Perray-en-Yvelines, quelle participation aux européennes ? Au fil des dernières années, les 6 641 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 46,28% des électeurs du Perray-en-Yvelines (Yvelines) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 52,43% en 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes au Perray-en-Yvelines ? Au Perray-en-Yvelines, l'un des facteurs essentiels des élections européennes sera le niveau d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont capables de pousser les électeurs du Perray-en-Yvelines (78610) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 20,51% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,52% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,7% au premier tour. Au deuxième tour, 48,89% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention au Perray-en-Yvelines pour les élections européennes ?