Avec 8,87%, c'est un résultat trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ramonville-Saint-Agne au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 34,02% et 26,96% des votes. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron l'emportant avec 78,5% contre 21,5% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Ramonville-Saint-Agne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 42,42%, alors que le RN sera distancé à 7,01%. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ramonville-Saint-Agne

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Ramonville-Saint-Agne montrent des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,06%. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,9%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,29% et d'une population étrangère de 8,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,67% à Ramonville-Saint-Agne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.